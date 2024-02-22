Врач рассказала о пользе и вреде свежих салатов

В конце февраля-начале марта многие задумываются о необходимости скинуть несколько килограммов лишнего веса. Для этого люди включают в рацион много салатов и другой клетчатки. Врачи говорят, что это прекрасно, но внезапное увеличение в рационе количества клетчатки может нанести организму вред. Вот что рассказала в интервью корреспонденту MIR24.TV главный врач Клинической больницы им. В.В. Виноградова, заслуженный врач России, профессор Ольга Шарапова.

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«Клетчатка помогает нормализовать работу кишечника, предотвращая запоры. Она должна поступать в организм ежедневно в виде фруктов, овощей, зелени, бобовых и продуктов из цельного зерна. Помимо помощи в пищеварении, продукты с высоким содержанием клетчатки помогают снизить риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, так как регулируют уровень глюкозы и «вредного» холестерина в крови, – говорит эксперт.

Чтобы получать клетчатку в достаточном количестве, необходимо каждый день включать в рацион хотя бы по 400 грамм овощей и фруктов. Подойдут огурцы, помидоры, капуста, салатный лист, яблоки, чернослив и другие продукты с высоким содержанием пищевых волокон.