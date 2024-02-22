Психиатр-нарколог: электронные и обычные сигареты наносят одинаковый вред организму

По его словам, курение является одной из основных причин возникновения рака легких. При этом электронные и обычные сигареты наносят одинаковый вред организму.

Кроме того, если самостоятельно побороть вредную привычку не получается, всегда есть возможность обратиться в филиал Московского областного клинического наркологического диспансера по месту жительства. А пройти диспансеризацию имеет право каждый житель Подмосковья. Для этого необходимо обратиться в поликлинику с полисом ОМС. Также записаться на осмотр можно с помощью портала госуслуг или по номеру телефона - 122.