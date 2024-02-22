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Психиатр-нарколог: электронные и обычные сигареты наносят одинаковый вред организму

Вовремя выявить различные заболевания на ранней стадии, в том числе онкологические, помогают регулярные профилактические осмотры и диспансеризация. Подробнее о важности профилактики рака легких рассказал психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

Психиатр-нарколог: электронные и обычные сигареты наносят одинаковый вред организму
© Вести Подмосковья

По его словам, курение является одной из основных причин возникновения рака легких. При этом электронные и обычные сигареты наносят одинаковый вред организму.

«Поскольку электронные устройства недостаточно изучены, мы не знаем, какие последствия они могут принести организму при их длительном использовании», – уточнил Холдин.

Кроме того, если самостоятельно побороть вредную привычку не получается, всегда есть возможность обратиться в филиал Московского областного клинического наркологического диспансера по месту жительства. А пройти диспансеризацию имеет право каждый житель Подмосковья. Для этого необходимо обратиться в поликлинику с полисом ОМС. Также записаться на осмотр можно с помощью портала госуслуг или по номеру телефона - 122.

ЗОЖ