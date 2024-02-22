JAMA Cardiology: 3600 шагов в день снижают риск сердечной недостаточности на 26%

Риск развития сердечной недостаточности на 26% ниже у женщин, которые проходят 3600 шагов в день в обычном темпе. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Cardiology.

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Ученые проанализировали данные почти шести тысяч женщин в США в возрасте 63–99 лет. Участницы исследования носили прибор для отслеживания активности на бедре до семи дней подряд. Они снимали его только при контакте с водой. Затем за ними наблюдали в течение примерно 7,5 лет. За это время было выявлено 407 случаев сердечной недостаточности, подтвержденных врачами.

Прохождение 3600 шагов в день снижало риск сердечной недостаточности на 25-30%. Интенсивность ходьбы не влияла на снижение риска.

Каждые 70 минут легкой активности были связаны со снижением риска развития сердечной недостаточности в среднем на 12%, а каждые 30 минут умеренной и высокоинтенсивной активности — со снижением риска на 16%. Легкая физическая активность включала обычные повседневные действия, например уход за собой и работу по дому, а умеренная и высокоинтенсивная активность — ходьбу в обычном темпе, подъем по лестнице или работу в саду.

Напротив, каждые полтора часа сидения были связаны с повышением риска сердечной недостаточности на 17%.