Изменение сна по мере старения: проблемы и решения

С возрастом качество нашего сна претерпевает заметные изменения, делая отдых более прерывистым и менее восстанавливающим. Доктор Абхинав Сингх, руководитель Центра сна в Индиане, делает аналогию между способностью спать и износом автомобиля, где со временем «ремонт» становится более сложным, а «езда» менее комфортной, пишет Центральная Служба Новостей.

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Исследования подчеркивают, что с возрастом людям требуется больше времени для засыпания, они чаще просыпаются ночью и склонны к дневной дремоте. Важный для восстановления организма глубокий сон сменяется более поверхностным, на фоне снижения уровня мелатонина, что ухудшает общее состояние здоровья.

Опрос, охвативший свыше 9000 пожилых людей, выявил, что 57% из них столкнулись хотя бы с одной проблемой со сном за последние три года, с женщинами, испытывающими больше трудностей, особенно во время менопаузы. Снижение качества сна связано с естественными процессами старения мозга, изменениями в образе жизни после выхода на пенсию, психологическими факторами вроде депрессии и одиночества, а также с физическими заболеваниями, требующими приема медикаментов.