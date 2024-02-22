Простые способы для мужчин поправить свое здоровье

Годы идут, а знаменитый советский лозунг «берегите мужчин!» становится только актуальнее. Ведь даже по официальной статистике Росстата средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин в 2024 году не дотягивает и до 68 лет. А реальный разрыв между мужчинами и женщинами – это почти десять лет жизни.

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Как рассказал «СП» демограф Алексей Ракша то, что российские мужчины живут так мало в первую очередь определяется поведенческими факторами, среди которых лидируют нездоровые привычки и склонность к риску, и уже во вторую – их взаимоотношения с медициной.

Хорошо известно, что сильный пол за редким исключением очень не любит жаловаться на недуги и до последнего не идет к врачам, очевидно считая, что болеть - это не серьезно и в целом «не по-мужски».

Недавно прокатившаяся по миру пандемия еще больше разрушила миф о железном мужском здоровье, над созданием которого так славно потрудились в свое время стальные «киношные» мышцы терминатора Шварценеггера и Рембо - Сталлоне. Мужчины как более «слабый пол», болели ковидом чаще, тяжелее и чаще умирали.. Но и в обычной, «мирной» жизни мужчины, как это не парадоксально, оказались более уязвимы даже для старения. Как отметила д.м.н., врач акушер-гинеколог и эксперт анти-эйдж ( антивозрастной) медицины Дорина Донич, “главный киллер долгожительства - накопление абдоминального жира» (то есть те самые пивные животы – ред.). И, наоборот, живот без жира, по мнению эксперта - мощный фактор долголетия.

Конечно, абдоминальный жир как один из распространенных онкорисков, помимо экологии, наследственности, некоторых вирусов и химических веществ, т.д., разрушительно влияют на здоровье не только мужчин, но и женщин. Однако факторы риска, усугубляемые образом жизни - перегрузками, внутри себя переживаемыми стрессами, вредными привычками и постоянным грузом ответственности, который мужчины тем не менее продолжают нести, делают заботу о наших защитниках и добытчиках задачей актуальной как никогда раньше.

«У тебя все в порядке?»

- Знакомая многим до боли фраза «со мной все в порядке» часто маскирует большинство мужских проблем, в том числе и с психическим здоровьем, - считает к.м.н., врач-психотерапевт, психиатр высшей категории МНОЦ МГУ имени Ломоносова Татьяна Петина. - Признаться, если что-то не так – для мужчин это признак слабости («не плачь, ты же мужик» - кто из них не слышал этого в детстве?) По статистике мужчины гораздо реже чем женщины обращаются к психологам, и в 4 раза чаще решаются на суицид. Например, в 2010 году в США из 35 тысяч суицидов 80 процентов жертв были мужчины..

По словам Татьяны Петиной, если близкие начинают замечать тревожные перемены в мужчине – он теряет интерес к привычным занятиям и хобби, резко меняется график питания, забросил спорт, стал больше употреблять спиртное и не только – важно ненавязчиво и очень по-дружески попытаться все-таки выяснить «все ли у тебя в порядке?», постараться разговорить и уже только потом мягко предложить, что, мол, если ты сам не справляешься, может давай тогда запишись к психологу или психотерапевту..

Еще раз повторю, что такой разговор должен быть максимально комфортным и безопасным, потому что говорить на тему психического здоровья для мужчин вообще может быть очень сложно, - подчеркнула психотерапевт.

Советы для мужчин: стараться говорить и проговаривать свои проблемы хотя бы с близкими и адекватно воспринимать их участие и помощь. Начать следить за едой, учитывая что избыточные соль и сахар, газированные напитки усиливают синтез гормонов, которые провоцируют проявления гнева и раздражительности. Заняться спортом, который способствует выработке эндорфинов (гормонов счастья). Чем негативить по любому поводу - начать радоваться простым вещам. И конечно же постараться нормализовать ночной сон. Ведь в конце концов, как известно: « в здоровом теле – здоровый дух», - напоминает Татьяна Петина.

Брошу все – пойду в бассейн

Давно известно, что не все виды спорта одинаково полезны, в том числе и для мужчин. По мнению экспертов, хоть спортивные упражнения и способствуют улучшению циркуляции крови в области половых органов, профессиональные спортсмены, занимающиеся спортом длительное время, как правило, имеют проблемы с потенцией. А вот силовые упражнения, например, на тренировке в тренажерном зале, позволяют вырабатывать мужскому организму необходимое количество тестостерона. Повышают потенцию, усиливая кровообращение в органах таза, и любые спортивные упражнения, которые выполняются в вертикальном положении – ходьба, бег трусцой, плавание и водные виды спорта.. Для мужского здоровья одним из лучших считается упражнение «велосипед», во время которого человек лежит на спине и совершает вращательные движения ногами.

Но пожалуй наибольшее количество дифирамбов ученые и врачи разных специальностей поют плаванию. И не зря. Различными исследованиями было доказано, что плавание не только помогает сбросить лишний вес, но и укрепляет сердечно-сосудистую систему, снижая риск смерти от ССЗ более чем на 40. А еще плавание разгружает суставы и позвоночник, поэтому идеально для тех, кто восстанавливается после травм или операций: риск получить какое-либо повреждение в воде практически отсутствует. Что уж говорить о красивой развитой мускулатуре, которую можно сравнительно легко получить, регулярно тренируясь в бассейне..

Не желай – просто подари

Неизбежный, как приход февраля, вопрос – что подарить мужчине, которому вечно «ничего не надо» - заставляет каждый год придумывать что-то особенное, в идеале - сочетающее приятное с полезным. Не дарить же, и правда, носки или очередной одеколон?

- Как говорят мои коллеги - медики, дари здоровье, а не желай, - подсказывает к.м.н., медицинский директор группы компаний «Олимп Здоровья».

Светлана Моисеенко. – И, возможно самым разумным и ценным вариантом подарка для любимого мужчины станет сертификат на чек - ап (Check Up) или путевка в санаторий.

Во всем мире чек- ап (или старая-добрая, знакомая многим диспансеризация) – это, пожалуй, самый простой и доступный способ не допустить возникновение серьезных проблем со здоровьем. В первую очередь онкологических, с ранними скрининговыми тестами, но не только. Немало исследований подтверждает влияние малоподвижного образа жизни, сидячей работы, даже у молодых людей на образование застоя в органах малого таза, что впоследствии может привести к заболеваниям от простатита и геморроя до мужского бесплодия. (Кстати, по статистике, среди причин бесплодия в браке в 40-50 % случаев проблема диагностируется как раз у мужчин). Ожирение также запускает целые цепочки хронических заболеваний, таких как гипертония, диабет и т.д.

- Мы рекомендуем регулярно делать чек-апы начиная с 18 лет, по индивидуальным показателям для каждого возраста и пациента, - говорит Светлана Моисеенко. - Важно, чтобы человек управлял своим здоровьем, а не болезнь управляла жизнью, внося свои корректировки в планы.