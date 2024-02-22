Кардиологи развеяли миф о пользе красного вина для сосудов
Кардиолог Лесли Чо из клиники Кливленда в Соединенных Штатах заявила, что предполагаемая польза красного вина сильно преувеличена. Об этом пишет издание Daily Mail.
По ее словам, доказательная база пользы красного вина неубедительна, так как существуют только наблюдательные исследования на эту тему. Чо объяснила, что в этом случае ученые не могут вмешиваться в естественный ход событий, поэтому зачастую формулируют выводы на основе данных, полученных от участников. Отсутствуют также доказательства того, что вино менее вредно в сравнении с другими видами алкоголя.
Этот алкогольный напиток содержит соединения, называемые полифенолами. Эти компоненты способствуют эластичности сосудов. Однако терапевт Кеннет Мукамал подчеркнул, что человеку нужно выпивать от ста до тысячи стаканов красного вина ежедневно, чтобы улучшить состояние сосудов, передает издание.