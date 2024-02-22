Кардиологи развеяли миф о пользе красного вина для сосудов

По ее словам, доказательная база пользы красного вина неубедительна, так как существуют только наблюдательные исследования на эту тему. Чо объяснила, что в этом случае ученые не могут вмешиваться в естественный ход событий, поэтому зачастую формулируют выводы на основе данных, полученных от участников. Отсутствуют также доказательства того, что вино менее вредно в сравнении с другими видами алкоголя.