Гастроэнтеролог: живот может урчать после поедания гороха или капусты

Гастроэнтеролог Леви: живот может урчать после поедания гороха или капусты
С урчанием в животе сталкивались почти все. Контролировать эти звуки невозможно, и поэтому неловких ситуаций не избежать. Хотя все понимают, что процесс это естественный. О том, почему урчит живот, рассказал доктор медицинских наук, гастроэнтеролог из Медицинского университета Чикаго Бен Леви.
Почему урчит живот: причины
По словам Леви, порой звуки, которые издаёт наш живот, могут быть насколько громкими, что можно запереживать. Поэтому врач перечислил основные причины бульканья:
- После еды. Желудок начинает переваривать пищу, а значит, гладкие мышцы сокращаются для того, чтобы ваш обед попал из тонкого отдела кишечника в толстый. Эксперт сравнил этот процесс с работой стиральной машины, которая тоже издаёт звуки во время движения барабана вместе с водой и вещами.
- Голод. Если вы голодны и чувствуете аромат свежей выпечки, то мозг передаёт желудку сигнал вырабатывать гормон грелин, который заставляет желудок и кишечник сокращаться. Отсюда и звуки.
- Употребление некоторых продуктов. Например, горох, чечевица, капуста, диетическая газировка, жвачка и ряд других продуктов могут оказаться трудноусвояемыми для организма. Врач посоветовал вести дневник питания и обращать внимание на то, какие продукты вызывают дискомфорт.
- Непереносимость лактозы.
- Поели перед сном. Плотный ужин на сон грядущий тоже может вызывать урчание и бульканье в животе.
Когда урчание живота говорит о проблемах
Врач отметил, что за урчание не стоит волноваться — это естественный процесс, только если он не сопровождается болью, жидким стулом или запором.
Профилактика урчания живота
- После приёма пищи лучше не сидеть на диване, а немного пройтись.
- Пейте достаточно воды в течение дня и перекусывайте.
- Пейте через трубочку, чтобы уменьшить количество воздуха в органах ЖКТ.
- Не налегайте на газировку и заменители сахара.
- Жуйте с закрытым ртом.
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