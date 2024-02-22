Гастроэнтеролог: живот может урчать после поедания гороха или капусты

С урчанием в животе сталкивались почти все. Контролировать эти звуки невозможно, и поэтому неловких ситуаций не избежать. Хотя все понимают, что процесс это естественный. О том, почему урчит живот, рассказал доктор медицинских наук, гастроэнтеролог из Медицинского университета Чикаго Бен Леви.

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Почему урчит живот: причины

По словам Леви, порой звуки, которые издаёт наш живот, могут быть насколько громкими, что можно запереживать. Поэтому врач перечислил основные причины бульканья:

После еды. Желудок начинает переваривать пищу, а значит, гладкие мышцы сокращаются для того, чтобы ваш обед попал из тонкого отдела кишечника в толстый. Эксперт сравнил этот процесс с работой стиральной машины, которая тоже издаёт звуки во время движения барабана вместе с водой и вещами.

Голод. Если вы голодны и чувствуете аромат свежей выпечки, то мозг передаёт желудку сигнал вырабатывать гормон грелин, который заставляет желудок и кишечник сокращаться. Отсюда и звуки.

Употребление некоторых продуктов. Например, горох, чечевица, капуста, диетическая газировка, жвачка и ряд других продуктов могут оказаться трудноусвояемыми для организма. Врач посоветовал вести дневник питания и обращать внимание на то, какие продукты вызывают дискомфорт.

Непереносимость лактозы.

Поели перед сном. Плотный ужин на сон грядущий тоже может вызывать урчание и бульканье в животе.

Когда урчание живота говорит о проблемах

Врач отметил, что за урчание не стоит волноваться — это естественный процесс, только если он не сопровождается болью, жидким стулом или запором.