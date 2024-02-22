Чайный гриб оказался полезен для здоровья

Комбуча, также известная как чайный гриб, содержит множество витаминов и имеет антиоксидантные свойства. Неожиданную пользу напитка россиянам раскрыл биолог Роман Опарин, передает Life.ru.

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Специалист рассказал, что комбуча содержит витамины группы В, витамин С, а также железо, цинк и магний. Помимо этого, антиоксидантные свойства продукта способствуют замедлению процессов старения. Однако биолог предупредил, что для некоторых людей комбуча может быть вредна.

«Несмотря на многочисленные полезные свойства, употребление комбучи не рекомендуется людям с некоторыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта: например, язвенной болезнью или синдромом раздраженного кишечника», — предупредил Опарин.