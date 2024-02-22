Диетолог: глубоководная рыба может быть опасна для здоровья

Тяжелая глубоководная рыба может нанести вред организму человека, предупредила диетолог Маргарита Королева. Такая рыба потребляет тяжелые металлы и соли, поэтому человек ею может отравиться, заявила она в беседе с НСН.

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Так Королева подтвердила слова гастроэнтеролога Диляры Лебедевой, которая ранее предупредила, что тунец, акула, рыба-меч и марлин накапливают в теле ртуть и кадмий, а сом, вобла, карась, сазан и язь опасны паразитами.

«В сибирском регионе в речной рыбе могут быть паразиты, продукт становится опасным. Я рекомендую всем своим друзьям и знакомым рыбу североморского происхождения, а также с Дальнего Востока и Камчатки», – объяснила диетолог.

Доверять, по ее мнению, можно тресковым и лососевым видами рыбы. Лососевые и другие виды жирной рыбы являются источником полезных жиров.

Причем Королева не советует слишком часто есть рыбу – по ее словам, достаточно двух-трех раз в неделю.

«К рыбе рекомендуются овощные гарниры и зеленые салаты. Можно рыбу запекать, отваривать, готовить на сковороде на масле гхи или кокосовом масле», – заключила Королева.