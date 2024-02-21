Названы способы избежать дефицита витамина В12

Витамин В12 необходим человеку, чтобы нормально функционировать, однако получить его из растительной пищи невозможно, сообщила кандидат медицинских наук Любовь Станкевич. По ее словам, избежать нехватки этого микронутриента можно двумя способами — включением продуктов животного происхождения в свой рацион или принимая биодобавки, передает «Правда.Ру».

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В12 можно получить из продуктов животного происхождения: курицы, говядины, сыра, лосося, молока, яиц. При этом абсолютный рекордсмен по его содержанию — печень, — сообщила эксперт.

По ее словам, в случае биодобавок все сложнее. Для начала нужно определить базовый уровень витамина В12 с помощью лабораторных исследований, затем проконсультироваться с врачом и подобрать препарат с учетом образа жизни, наличия сопутствующих заболеваний.