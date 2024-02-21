Как два киви в день влияют на организм

Оказывается, если есть этот фрукт, можно изменить жизнь за четыре дня — соответствующее исследование опубликовано в British Journal of Nutrition. Дело в том, что киви богат витамином C, который способен повышать настроение и жизненный тонус.

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В эксперименте приняли участие 155 человек с дефицитом этого витамина. На протяжении двух месяцев часть участников ежедневно употребляла плацебо, часть — витаминную добавку, а остальные — по два киви. Затем всех просили оценить свое состояние, настроение, качество сна и физическую активность за прошедшие сутки.

Исследователи зафиксировали, что две группы из трех сообщали об улучшении настроения: те, кто ел пушистый фрукт, и те, кто принимал витамин в таблетках. Но киви все равно вне конкуренции: только участники, евшие по два киви в день, отметили рост самооценки и веры в собственный успех.

«Людям приятно знать, что небольшие изменения в их рационе, такие как добавление киви, могут улучшить их самочувствие», — говорится в заявлении соавтора исследования, психолога Тамлин Коннер.