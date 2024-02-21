Как закрыть суточную потребность в белке

По словам врача-диетолога, консультанта по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Полины Васильевой, белок необходим для здорового роста и развития организма.

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Норма суточного потребления белка составляет не менее 85-90 г. Восполнить норму можно, если употреблять индейку, пишет «Газета.ру».

«Если Вы съедите порцию индейки 100 граммов, то закроете четверть суточной потребности в белке. 100 граммов рыбы, например, трески закроют суточную потребность на пятую часть. 100 граммов сои перекрывают суточную потребность в белке более чем на треть» - перечислила продукты, в которых содержится белок, диетолог.

Специалист напомнила, что без белка невозможно нормальное функционирование организма. Кроме того, дополнительно белок расходуется при беременности, стрессе, физических нагрузках.