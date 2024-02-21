Эксперт рассказала, как закрыть суточную потребность в белке
По словам врача-диетолога, консультанта по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Полины Васильевой, белок необходим для здорового роста и развития организма.
Норма суточного потребления белка составляет не менее 85-90 г. Восполнить норму можно, если употреблять индейку, пишет «Газета.ру».
«Если Вы съедите порцию индейки 100 граммов, то закроете четверть суточной потребности в белке. 100 граммов рыбы, например, трески закроют суточную потребность на пятую часть. 100 граммов сои перекрывают суточную потребность в белке более чем на треть» - перечислила продукты, в которых содержится белок, диетолог.
Специалист напомнила, что без белка невозможно нормальное функционирование организма. Кроме того, дополнительно белок расходуется при беременности, стрессе, физических нагрузках.
Ранее диетолог Алексей Кабанов рассказал, что есть ряд продуктов, которые причисляют к полезным. Однако их польза вызывает сомнение. Также нутрициологи называют вредными батончики-мюсли и каши быстрого приготовления.