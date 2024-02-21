Красное вино на самом деле не способствует здоровью сердца

По мнению кардиолога Лесли Чо из Клиники Кливленда (крупного частного медицинского центра) в США, предполагаемая польза красного вина преувеличена. В действительности этот напиток может увеличить риск развития рака и заболеваний сердца. Об этом сообщает Daily Mail.

Существует явление, известное как "французский парадокс". Его суть заключается в относительно низкой частотности сердечных заболеваний у жителей Франции при регулярном употреблении ими красного вина и жирной пищи.

Существует мнение, что именно красное вино способствует здоровью сердца и сосудов. Кардиолог Чо рассказала, что такое утверждение неверно. Она подчеркнула, что доказательства пользы красного вина неубедительны, поскольку они задокументированы только в наблюдательных исследованиях. Это значит, что при их проведении ученые не могут вмешиваться в естественный ход событий и чаще всего формулируют выводы на основе информации, полученной от участников.

При этом причиной низкой распространенности заболеваний сердца и сосудов среди французов могут быть другие факторы. Также, по словам доктора Чо, нет убедительных доказательств того, что вино менее вредно, чем другие виды алкоголя.