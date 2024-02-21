Тип фигуры «‎яблоко» связан с высоким риском болезней сердца

Люди с избыточным весом и типом фигуры "яблоко" могут чаще сталкиваться с возникновением заболеваний сердца, чем люди с типом фигуры "груша". Об этом РИАМО рассказала врач-кардиолог "СМ-Клиника" Анастасия Фомичева.

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"Окружность талии - один из факторов риска заболеваний сердца, потому что излишний жир в области талии связан с накоплением внутреннего жира, известного как висцеральный жир. Он более активный метаболически, чем подкожный жир, напрямую связан с повышенным уровнем холестерина в крови, а также сниженной чувствительностью клеток к инсулину, что может способствовать развитию атеросклероза и метаболического синдрома", - пояснила врач.

По ее словам, окружность талии можно использовать как критерий абдоминального ожирения, которое связано с риском развития сердечно-сосудистой патологии и сахарного диабета II типа. Так, критерии талии для мужчин - до 94 см, женщин - до 80 cм.

Фомичева отметила, что для оценки состава тела применяют биомпедансный анализ тела, с помощью которого можно рассчитать процент жира, мышц, воды и массы костей. Полученные данные позволят оценить общее физическое состояние пациента, а также правильно подобрать рацион питания. Врач добавила, что здоровый образ жизни позволит снизить риск заболеваний сердца независимо от типа фигуры.