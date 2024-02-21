Что нужно знать о пептидах

Аминокислоты для молодости и красоты.

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Все наверняка сталкивались с термином «пептиды» применительно к уходовой косметике. Это общее обозначение аминокислот, которые быстро захватывают бьюти-рынок. Но так ли оправдана вся эта шумиха, действительно ли средства с пептидами сделают лицо и тело молодыми, свежими и сияющими красотой?

Что такое пептиды?

Пептиды — это короткие цепочки аминокислот. Они являются строительными блоками основных белков нашей кожи — коллагена, эластина и кератина — и помогают поддерживать здоровую текстуру, прочность и упругость кожи.

«Существуют различные типы пептидов с уникальной функциональностью и действием. На самом деле их сотни, от пептидов меди до глутатиона, и, чтобы еще больше запутать ситуацию, их обычно делят на четыре более широкие категории: пептиды-носители, ингибиторы ферментов, сигнальные и нейротрансмиттерные пептиды», — рассказывает косметолог Ирина Волкова.

Но нас, к счастью, интересует только сугубо прикладная сторона вопроса.

В чем польза пептидов?

Пептиды естественным образом вырабатываются в организме, но с возрастом их запасы истощаются, и именно поэтому пептиды в уходе за кожей становятся незаменимыми.

«При местном применении пептиды действуют как мессенджеры, сигнализируя клеткам кожи и волос о необходимости обновления», — объясняет Ирина.

Два главных преимущества пептидов — их способность очень точно взаимодействовать с клетками и безопасность. При разумном использовании пептиды действительно могут поддерживать здоровье кожи, замедлять старение, контролировать пигментацию, снижать чувствительность кожи и повышать ее упругость.

«Еще одним важным преимуществом является их крошечный размер. Аминокислоты — это очень маленькие молекулы, которые не увеличиваются в размере даже при образовании цепочки. Это означает, что они могут легче и эффективнее проникать в кожу, не повреждая кожный барьер», — говорит Ирина.

Пептиды для кожи

В последнее время пептиды все чаще появляются в средствах по уходу за кожей. От пептидных сывороток до увлажняющих кремов и даже средств для губ (привет, Хейли Бибер!) — они стали самым желанным ингредиентом, который позволит усовершенствовать свой уход за кожей.

«Почему? Сигнальные пептиды, наиболее распространенные среди средств по уходу за кожей, действительно способны творить чудеса с нашей дермой — от укрепления кожного барьера и снятия воспалений до ускорения выработки коллагена», — утверждает косметолог.

Что еще более приятно, пептиды очень легко включить в существующую бьюти-рутину. Аминокислоты естественным образом используются человеческим организмом, поэтому пептиды имеют высокий уровень биодоступности для клеток кожи. Поскольку наша кожа распознает эти аминокислоты «своими», они легко переносятся большинством из нас, даже теми, у кого чувствительная или склонная к покраснениям кожа.

Можно ли использовать пептиды для любого типа кожи?

В отличие от некоторых жестких и часто сильнодействующих ингредиентов, которые можно найти на полках косметических магазинов, пептиды вряд ли вызовут реакцию эпидермиса. Их можно использовать даже во время беременности или кормления грудью.

«Однако есть одна загвоздка: не все пептидные формулы созданы одинаковыми. Эффективность продукта зависит от качества пептида, используемого в рецептуре. К сожалению, не все бренды следуют научным рекомендациям, поскольку пептиды довольно дороги, поэтому некоторые косметические продукты на их основе менее эффективны, чем другие», — предупреждает косметолог.

Какие ингредиенты для ухода за кожей лучше всего сочетаются с пептидами?

Хорошая новость заключается в том, что пептиды замечательно сочетаются с большинством других ингредиентов. Их можно использовать с витамином С, гиалуроновой кислотой и ниацинамидом.