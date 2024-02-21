Назван худший «источник омеги-3» на столе

Врачи отмечают, что два-три раза в неделю на столе должны быть блюда из рыбы - это источник омеги-3. Но есть такая рыба, от которой человек получает больше вреда. Об этом пишет в своем Telegram-канале гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

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По словам специалиста, сазан, карась, чехонь, вобла, язь - это та рыба, которую включать в рацион нежелательно, так как она может содержать описторхов (паразитов, которые могут поражать человеческую печень).

"Вторая группа - это акула, рыба-меч, тунец, макрель, марлин. Они носители тяжелых металлов - ртути и кадмия, которые отравляют наше тело, накапливаясь во всех органах", - предупредила Лебедева.

Победители "опасного марафона" - сом, пангасиус и тилапия.

"Они едят всё подряд, начиная от падали и заканчивая даже человеческими отходами", - уточнила гастроэнтеролог.

И посоветовала выбирать для приготовления блюд кету, сельдь, горбушу, треску, минтай и скумбрию.

Совсем отказываться от употребления рыбы - большая ошибка.

"Именно рыба содержит нужное количество омеги-3, которая защищает сосуды, профилактирует рак, сахарный диабет, снижение зрения, болезнь Альцгеймера", - отметила врач.

Ранее врач объяснила, почему нужно тщательно пережевывать пищу. Она отметила, что крупные волокна не перевариваются в желудке.

"Соляная кислота успевает "прожарить" лишь верхний слой", и эти волокна попадают в толстый кишечник (среда обитания в том числе анаэробных бактерий, которых привлекает мясо).