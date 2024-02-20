Диетолог перечислила главные факторы риска развития тромбоза

Тромбообразование является следствием повышенного холестерина в организме, ожирения и вредных привычек. Об сообщает "Доктор 24" со ссылкой на врача-диетолога Марину Макишу.

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По ее словам, повышенный холестерин увеличивает риск развития атеросклероза, из-за которого происходит нарушение эластичности стенок сосудов, поэтому в организме появляются жировые бляшки. Спустя время к этим образованиям добавляются тромбы.

Для того, чтобы не допустить этого, врач рекомендует употреблять не менее трех раз по 50–100 граммов жирной рыбы (скумбрии, сельди и иных видов), в которой содержится омега-3, необходимая для регуляции уровня холестерина и поддержания в хорошем состоянии сосудов. Кроме того, поможет сохранить эластичность стенок сосудов витамин С, содержащийся в киви.

Также диетолог уточняет, что у молодых людей тромбоз развивается из-за вредных привычек. Так, ожирение может сдавить сосуды, что приведет к нарушению микроциркуляции в организме. По этой причине, как она утверждает, увеличивается застой крови, особенно в нижних конечностях, поэтому у людей с лишним весом часто возникают отеки на ногах.

Макиш посоветовала сдать анализы на вязкость крови и сделать коагулограмму, чтобы проконтролировать появление тромбов в организме. При этом она предупредила, что анализы нужно сдавать не менее раза в год.