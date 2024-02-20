Россиянам объяснили, сколько раз в неделю нужно мыться

Слишком частое мытье в душе или ванне может оказаться неполезным для здоровья, поэтому достаточно выполнять эти процедуры три-четыре раза в неделю, рассказал в беседе с изданием «Страсти» ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. При этом он подчеркнул, что единого мнения, насколько часто нужно мыться, нет.

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Результатом избыточных и активных гигиенических процедур может быть повреждение удерживающего влагу «липидного барьера» (наружного жирового слоя). Это приводит к сухости и постоянному воспалению кожных покровов. При этом снижается защита кожи от негативного воздействия различных аллергенов, <...> активно смываются не только патогенные микроорганизмы, но и «хорошие», необходимые для защиты и поддержания иммунитета, — пояснил специалист.

В то же время, по его словам, соблюдение гигиенических правил помогает уберечься от многих инфекционных заболеваний. Поэтому мыться нужно, но делать это лучше по необходимости, а у каждого человека она индивидуальна и зависит от таких факторов, как возраст, пол, образ жизни, физическая активность, климат, жирность кожи и склонность к потливости. Как отметил эксперт, большинству людей достаточно принимать душ три-четыре раза в неделю. При тяжелом физическом труде или активных занятиях спортом это следует делать чаще.

Медик добавил, что ежедневно рекомендуется мыть интимные зоны, а также подмышечные области и ноги. При желании душ можно принимать ежедневно, но без использования мочалок, мыла, шампуней или гелей. Выбор времени суток для этой процедуры также основывается на индивидуальных привычках и предпочтениях.