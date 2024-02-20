Сколько раз в неделю нужно заниматься фитнесом, чтобы снизить вес?

В новом исследовании впервые была изучена связь между моделями физической активности и объективно измеренной массой жировой ткани.

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Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым заниматься умеренной физической активностью не менее 150 минут в неделю, интенсивной физической активностью — 75 минут в неделю или эквивалентной комбинацией обеих интенсивностей. Однако многим людям сложно выполнить эту рекомендацию из-за того, что физическая активность отнимает много времени.

Новое исследование показало, что люди, которых учёные называют «воинами выходного дня» — то есть те, кто сокращают свои физические нагрузки до одного-двух дней в неделю, — так же могут сбросить вес, как и люди, которые занимаются спортом на постоянной основе, при условии достижения рекомендованных целей.

Исследователи собрали данные более чем 9600 участников Национального обследования состояния здоровья и питания за период с 2011 по 2018 год. Возраст участников варьировался от 20 до 59 лет. Участники прошли диагностику на абдоминальное и общее ожирение, а также анкетирование по вопросам физической активности. Для оценки связи между моделями физической активности и показателями ожирения использовались модели линейной регрессии опроса. После этого участников разделили на три группы: «активные», «активные по выходным» и «неактивные».

Выяснилось, что в первых двух группах, по сравнению с третьей, показатели ожирения в брюшной полости, окружности талии, общей жировой массы тела и индекса массы тела были ниже. Также в этих группах было меньше людей с гипертонией или диабетом.

По мнению учёных, результаты подтверждают крылатое выражение, что любая активность лучше, чем её отсутствие.