Из-за слабого иммунитета любые возбудители могут вызвать осложнение

"Зима в этом году была суровой и забрала многое из наших запасов. В Москве сегодня роста заболеваемости нет, а по стране ее уровень достаточно высокий. Все это обычно заканчивается в марте, - отметил он. - Из-за потрепанного иммунитета сегодня даже самые банальные возбудители могут дать более серьезное течение заболеваний, нежели бы они были в начале осени".