Ученые призвали использовать вместо жидкости для полоскания рта свекольный сок

Многие люди используют жидкость для полоскания рта для свежести дыхания или лечения заболеваний дёсен. Однако у неё есть побочные эффекты, включая сухость во рту и устойчивость к противомикробным препаратам. Вместо этого эксперты рекомендуют использовать свекольный сок.

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Исследования показали, что молекула под названием нитрат, которая содержится в зелёных листовых овощах, имеет меньше побочных эффектов и более полезна для здоровья полости рта.

Учёные из Университета Западной Шотландии в рамках научной работы изучали спортсменов, которые склонны к заболеваниям дёсен из-за высокого потребления сахара. Многие из них во время тренировок используют энергетические гели, которые по сути представляют собой чистый сахар.

Выяснилось, что свекольный сок (содержащий примерно 12 миллимолей нитратов) защищает зубы спортсменов от кислых спортивных напитков и сахарных гелей во время тренировок. Это позволяет предположить, что нитраты можно использовать в качестве лечения для спортсменов, чтобы снизить вероятность разрушения зубов.