Мужчины и женщины получают разный эффект от тренировок при одинаковых усилиях

Мужчинам и женщинам требуются разные по времени физические нагрузки, чтобы получить одинаковый эффект для здоровья сердечно-сосудистой системы и укрепления мышц. То же самое касается и влияния на продолжительность жизни, показывает исследование научно-исследовательского Седарс-Синайского медицинского центра (США).

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Ученые проанализировали данные 412 413 взрослых жителей США, используя уже имеющуюся национальную базу данных о состоянии здоровья. В ней содержатся опросы жителей страны, проведенные в 1997-2019 годах. Респонденты рассказывали о физической активности в свободное время. Из числа опрошенных 55% – женщины. В исследовании учли, как часто и долго, каким типом физической активности и насколько интенсивно занимались опрошенные.

«В целом для всех взрослых, регулярно занимающихся физической активностью, риск смерти был ожидаемо ниже, чем у тех, кто ведет неактивный образ жизни. Однако интересно, что риск смерти снизился на 24% у женщин и на 15% у мужчин», – отмечает директор Института исследований здорового старения Сьюзен Ченг.

Изучив детали, ученые и обнаружили ту самую гендерную разницу. Мужчины достигли максимального эффекта, влияющего на продолжительность жизни, занимаясь примерно пять часов в неделю быстрой ходьбой, ездой на велосипеде или другой подобной аэробной физической активностью со средними и интенсивными нагрузками. А женщины получили это же менее чем за 2,5 часа в неделю.

То же самое касалось и укрепления мышц при таких занятиях как тяжелая атлетика или общая физическая подготовка. Мужчины получали максимальную пользу от трех занятий в неделю, а женщины – от одного.

Соответственно, если женщины занимались чаще или больше, чем одна силовая тренировка в неделю или 2,5 часа в неделю для аэробных нагрузок, то и эффект получали выше.

«Мужчины получают максимальную выгоду для продолжительности жизни, давая своему телу 300 минут умеренных и интенсивных нагрузок в неделю, тогда как женщины получают такую же выгоду от 140 минут. Женщины исторически и статистически отставали от мужчин в выполнении значимых физических упражнений. Прелесть этого исследования в том, что оно говорит: женщины могут получить больше от каждой минуты нагрузок. Это воодушевляет», – говорит директор отделения профилактической кардиологии Марта Гулати.