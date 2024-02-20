Пять советов, которые помогут держать спину ровно и не сутулиться

Когда у человека ровная, прямая спина, он хорошо себя чувствует, его организм работает отлично, живот подтянут, он уверен в себе, у него легкая походка. Правильная осанка очень важна — она обеспечивает оптимальные условия для функционирования не только позвоночника и мышц спины, но и всех внутренних органов и суставов. Как позаботиться об осанке, рассказал физический и спортивный реабилитолог, специалист по лечебно-оздоровительному массажу Матвей Одинцев.

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Сегодня далеко не все из нас, даже в молодости, заботятся об осанке, считая это малозначительным. При этом такие «мелочи», как неудобное рабочее место, обувь на каблуках или с плоской подошвой, неудобный диван, старый матрас, тяжелые сумки или сумки на одно плечо, воздействуя на организм постоянно, каждый день, способны нанести огромный вред — спина искривляется, мышцы становятся слабыми, позвоночник теряет гибкость, появляется сутулость. И, как следствие — боли головные и в спине, да и в целом начинают преследовать разные болезни, появляется живот, холка, второй подбородок.

Как же избежать этого, быть всегда бодрым и в хорошем настроении? Ответ прост — начать заботиться о своём позвоночнике, и прежде всего об ОСАНКЕ! Давайте посмотрим, что можно сделать, чтобы не сутулиться и держать спину ровно.

Хорошая осанка должна стать привычкой

Да, нужно постоянно следить, чтобы спина была прямой — когда вы ходите, стоите, работаете за компьютером или просто сидите. Встаньте ровно и поднимите грудину вверх по диагонали — это поможет выпрямить спину, вы сразу почувствуете. Зафиксируйте это положение и старайтесь сохранять его постоянно.

При работе за компьютером не выдвигайте голову вперёд и не сутультесь, монитор поднимите на такую высоту, чтобы изображение находилось напротив глаз.

Да, постоянно контролировать себя будет непросто, но при должной настойчивости сохранение правильной осанки станет хорошей привычкой. Кстати, в XIX веке именно прямая спина отличала даму аристократического происхождения от всех прочих. Такая осанка была не просто данью моде, а признаком хорошего здоровья.

Упражнения для укрепления и растяжки мышц спины

Сохранять правильное положение позвоночника помогает мышечный корсет. Если мышцы слабые, искривление спины наступает самопроизвольно, а выпрямить её на длительное время даже принудительно будет сложно — мышцы быстро устанут и вернутся в прежнее положение.

Поэтому обязательно нужно, хотя бы по 10-15 минут каждый день посвящать гимнастике — выполнять упражнения по растяжке и укреплению мышц спины. Найти такой комплекс можно в интернете, существуют онлайн-курсы для ровной и здоровой спины.

Если у вас уже есть боли в спине или сутулость, занятия следует проводить под контролем врача-реабилитолога. Это позволит укрепить мышечный корсет, выпрямить спину, улучшить состояние здоровья организма в целом и не навредить себе.

Тренировки для мышц спины рекомендуется сочетать с упражнениями для живота и груди. Это поможет получить более гармоничную и подтянутую фигуру, с хорошей осанкой.

Правильно подобранная обувь

Слишком высокий каблук или совершенно плоская подошва оказывают негативное влияние на распределение веса и, соответственно, на осанку, поэтому такую обувь лучше не носить. С другой стороны, обувь на каблуке высотой 2-4 см создает оптимальные условия для правильной осанки и удобна для повседневного использования.

Конечно, можно иногда надеть и туфли на высоком каблуке, но лишь как исключение — ради особых случаев. Ежедневная обувь должна быть комфортной и полезной для здоровья.

Здоровый сон

Именно во время сна мышцы могут максимально расслабиться, однако для этого нужно позаботиться о комфортной постели. Лучше всего подойдет ортопедический матрас, который сможет обеспечить поддержку позвоночника в естественном физиологическом состоянии, и удобная, невысокая подушка, набитая качественным пухом.

Лучшее положение для сна — на спине: вдоль позвоночника положите скрученный из полотенца валик. В положении на боку — подушку между ног, а на животе — разместите ее под животом. Всё это помогает максимально расслабить мышцы спины, выпрямить позвоночник и проснуться с отличным самочувствием.

Массаж и мануальная терапия

Для восстановления и сохранения правильной осанки очень полезен курс массажа 1-2 раза в год. Массаж с использованием мануальных техник помогает расслабить мышцы, устранить хронические спазмы, освободить зажатые нервы и сосуды. Уже после первого сеанса можно почувствовать, как самочувствие улучшается, спина распрямляется, а боль, если была, уходит.

Однако проходить сеансы массажа и мануальной терапии следует только у хорошего специалиста-реабилитолога. Он разработает индивидуальную программу лечебного курса и даст рекомендации по дальнейшим посещениям. Раз в неделю хорошо проводить поддерживающие сеансы.

Перейдите на здоровое питание, которое улучшает приток крови, разгоняет метаболизм и лимфу. Отдайте предпочтение овощам, фруктам, бобовым, цельным злакам, орехам.

Сформировать полезные для спины и осанки привычки поможет желание и решительность. Помните, что здоровый позвоночник — это то, без чего жить становится сложно и, порой, очень больно. Даже, если вы молоды, это не повод откладывать заботу о правильной осанке на потом. Ведь уже к 30 годам — а этот возраст наступает очень быстро, многие молодые люди страдают остеохондрозом, сутулостью и другими заболеваниями позвоночника.

Избежать этого несложно — всего лишь 10-15 минут в день выполнять полезные упражнения для укрепления и растяжки мышц спины. Выработайте в себе привычку сохранять правильную осанку, и ваш позвоночник отблагодарит вас отменным самочувствием и жизнью без многих болезней.