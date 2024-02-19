Врач рассказала, как поддержать здоровье печени

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух дала рекомендации по поддержанию здоровья печени.

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«Важнейшую роль в здоровье печени играет сбалансированное питание. В рационе всегда должны быть фрукты и овощи, цельнозерновые крупы, полезные жиры (они содержатся в рыбе, орехах, растительных маслах)», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Специалист посоветовала исключить или ограничить жирную, жареную пищу, алкогольные напитки. Это снизит нагрузку на печень и будет способствовать её восстановлению и нормальной работе.

Также она обратила внимание на необходимость регулярных физических упражнений для поддержания нормального веса тела. Избыточный вес, по словам Кашух, увеличивает риск развития жировой болезни печени.

Специальные медицинские препараты для поддержания здоровья этого органа стоит принимать только по назначению врача, заключила специалист.