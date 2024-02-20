Врач раскрыла правильный способ пользоваться общественным туалетом

Врач порекомендовала садиться на сиденье унитаза в общественном туалете, а не принимать позу, в которой человек нависает над ним или становится на него ногами. Она объяснила, что этот способ гигиеничнее, так как при нем снижается риск попадания микробов на сиденье. Кроме того, по словам врачам, если человек не садится, он рискует повредить мышцы таза.