В Роспотребнадзоре напомнили, как не упасть на льду

Чтобы не упасть на льду, во время гололедицы следует медленно передвигаться и смотреть под ноги, напомнили специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю. В ведомстве уточнили, что не стоит убирать руки в карманы — это поможет удерживать равновесие, пишет «МК в Красноярске».

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Как подчеркнули специалисты, не надо перебегать дорогу, если рядом едет транспортное средство. Также важно внимательно подойти к выбору обуви. Лучше отдать предпочтение моделям без каблука на рельефной подошве. Если ботинки скользкие, можно использовать специальные наклейки или ледоступы.

Кстати, чтобы обувь не скользила, некоторые прибегают к народным методам — натирают подошву картошкой, наклеивают пластырь, наждачную бумагу, — добавили в Роспотребнадзоре.