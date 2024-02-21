Врач назвала молоко и рыбу наиболее аллергенными продуктами

Врач-терапевт высшей категории «СМ-Клиника» Светлана Якушкина перечислила наиболее аллергенные продукты.

Самыми сильными аллергенами являются коровье молоко и молочные продукты с высоким содержанием белка, рыба и морепродукты, яйца, сообщила она в беседе с «Газетой.Ru».

К сильным аллергенам также относятся: орехи (арахис, грецкий, кешью и фундук), грибы, мёд, куриное мясо, цитрусовые и тропические фрукты, виноград, гранат, красные ягоды, овощи жёлтого и красного цвета, шоколад, кофе и какао, а также зерновые продукты, особенно пшеница и рожь, где аллергеном является глютен.

Несколько менее аллергенными являются перепелиные яйца и речная рыба, добавила Якушкина.