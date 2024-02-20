Смогут ли протеиновые сладости помочь в борьбе с лишним весом

В беседе с Pravda.Ru она отметила, что протеиновые сладости не являются заменой обычных сладостей и не помогают снизить вес. При цели снижения веса важно контролировать количество потребляемых калорий. Если вам нравится какой-то вкус протеинового батончика и он входит в вашу дневную норму калорий, вы можете спокойно снижать вес со вкусом.

Эксперт не рекомендует заменять обычный сахар протеиновыми батончиками, так как это не приведет к желаемому результату. Вместо этого следует пересмотреть свой рацион питания и включить в него протеиновые сладости в качестве источника полноценного перекуса и дополнительного белка.

На сегодняшний день в магазинах представлено множество протеиновых продуктов от разных производителей. Например, есть протеиновые батончики, а есть протеиново-углеводные. Выбор зависит от целей, которые человек хочет достичь.

Попова отметила, что в некоторых продуктах содержится и белок, и жир, например, в тех, которые содержат кокосовый орех или протеиновую сыворотку. В таких продуктах много белка, но также и много жира.

В заключение диетолог сказала, что при различных видах спорта и при разном составе тела, человек может выбрать протеиновый батончик, который подходит ему по вкусу и кошельку.