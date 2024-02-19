Какие полезные привычки повышают уровень счастья

Всероссийское социологическое исследование "Барометр ЗОЖ" показало, что уровень счастья зависит от физической активности и других полезных привычек. Об этом "Российской газете" рассказали эксперты АНО "Национальные приоритеты", уже не первый год отслеживающие с помощью опросов уровень приверженности россиян здоровому образу жизни.

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1600 жителей разных регионов России ответили на несколько десятков вопросов, которые позволили понять, каким образом отклонения от медицинских норм в образе жизни влияют на эмоциональное состояние человека или "уровень счастья". Оказалось, этот показатель больше всего зависит от уровня стресса, продолжительности сна, физической активности и режима питания.

Как и во время первой волны исследования, в настоящем опросе измерялись следующие показатели, влияющие на здоровье:

• индекс массы тела

• физическая активность

• курение и употребление алкоголя

• нормальный сон (8-10 часов)

• уровень стресса

• здоровое питание (в том числе отдельно исследовалось употребление соли, сахара и масла).

Согласно результатам опроса, нормальную физическую активность имеют 75% респондентов, остальные 25% страдают от ее недостатка. При этом из этих 75% о том, что счастливы, заявили 40% участников. Среди менее активных счастливых оказалось значительно меньше - 28%.

Большинство россиян уверены, что питаются правильно - об этом сообщили 67% респондентов. 30% позволяют себе незначительные отклонения в рационе и всего 3% признались в несбалансированном питании. При этом - счастливых из правильно питающихся - почти половина (45%).

На уровень счастья, безусловно, влияет и фактор стресса. Каждый второй участник (55%) сообщил, что испытывают его редко или не испытывают вовсе, а 45% отметили, что фиксируют это состояние часто или постоянно. Среди стрессоустойчивых 42% людей назвали себя счастливыми, а из тех, кто находится в нестабильном эмоциональном состоянии - всего 30% счастливых.

"Во время первого замера мы оценивали, сколько людей в России следуют принципам здорового образа жизни, сейчас же, кроме основных показателей, мы решили проверить, каково общее состояние счастья в обществе и как оно соотносится со здоровыми привычками. Главный вывод - чем больше человек привержен принципам ЗОЖ - тем счастливее он себя ощущает", - сообщила руководитель дирекции стратегии, аналитики и исследований "Национальных приоритетов" Юлия Грязнова.

Проверялись во время опроса и вредные привычки. Выяснилось, что большинство участников (59%) не курят, более половины (52%) не употребляют алкоголь, 37% - позволяют себе спиртное в умеренном количестве и лишь 11% злоупотребляют им.

"Результаты свидетельствуют, что меры нацпроекта "Демография", направленные на снижение потребления алкогольной и никотинсодержащей продукции, сохраняют свою эффективность", - говорят эксперты "Национальных приоритетов".