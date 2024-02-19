Психолог рассказала о методах борьбы с синдромом понедельника
Перед работой необходимо придумывать «дополнительный стимул». В частности, можно договориться о встрече с коллегой, чтобы начать неделю с приятного общения. Такими рекомендациями в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделилась Анастасия Лысакова. Также необходимо соблюдать режим, отметила специалист.
«Во-первых, необходимо заранее придумать себе какой-то дополнительный стимул, мотив ходить на работу. Это может быть самый простой даже материальный стимул, типа дополнительная чашка кофе либо начало рабочего дня не просто в одиночестве, а договориться с коллегой прийти чуточку пораньше. Во-вторых, нужно соблюдать режим. Его нужно вырабатывать с пятницы. Необходимо понять, что понедельник всё равно наступит. По возможности с субботы на воскресенье, с воскресенья на понедельник надо ложиться примерно в то время, которое необходимо для того, чтобы выспаться».
Нервозность и апатия могут также сигнализировать о неправильном выборе работы или буллинге со стороны коллег, добавила Лысакова. Согласно исследованию SuperJob, 47% граждан, работающих пять дней в неделю, чувствуют беспокойство или апатию по окончанию выходных.
21% россиян страдают от «синдрома понедельника» еженедельно. Несколько раз в месяц — 13% опрошенных. Ещё 13% переживают такие эмоции несколько раз в год. 39% респондентов не отмечают у себя подобных переживаний.