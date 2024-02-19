Психолог рассказала о методах борьбы с синдромом понедельника

«Во-первых, необходимо заранее придумать себе какой-то дополнительный стимул, мотив ходить на работу. Это может быть самый простой даже материальный стимул, типа дополнительная чашка кофе либо начало рабочего дня не просто в одиночестве, а договориться с коллегой прийти чуточку пораньше. Во-вторых, нужно соблюдать режим. Его нужно вырабатывать с пятницы. Необходимо понять, что понедельник всё равно наступит. По возможности с субботы на воскресенье, с воскресенья на понедельник надо ложиться примерно в то время, которое необходимо для того, чтобы выспаться».