Диетолог развеяла главный «мясной» миф о повышенном холестерине

Этот гад может быть повышен, даже если вы хорошо себя чувствуете, у вас нет лишнего веса, вам меньше 30 лет, вы занимаетесь спортом и не потребляете фастфуд. Поэтому так важно ежегодно проходить чек-ап. Главная байка: убери мясо — и холестерин понизится. Красное мясо действительно содержит больше холестерина, а именно в жирном мясе, сале и субпродуктах. Хочешь мясо — ешь! Мясо можно любое, хоть страуса, просто не копченое, с большим количеством соли или в виде колбасы, — сказала специалист.