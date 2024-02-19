Названы 6 неочевидных причин диареи

Как правило, кратковременное расстройство пищеварения возникает из-за индивидуальной реакции организма на то, что вы едите. Причиной может быть непереносимость чего-то, несбалансированное питание или аллергия. О том, какие продукты могут обладать слабительным действием, рассказал врач лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

© Секрет Фирмы

Эксперт рассказал, что часто причиной диареи может стать острая еда. В остром перце есть капсаицин, который раздражает слизистую кишечника, провоцирует спазмы в животе и может слабить. Причём этот эффект может проявиться не сразу, а через пару часов после еды. Поэтому лучше есть поменьше острого. Снизить негативный эффект капсаицина поможет молочка — она нейтрализует обжигающий эффект.

Слабительным действием обладает и кофеин. У некоторых жидкий стул может появиться уже после одного капучино. Таким же влиянием будут обладать энергетики и некоторые газированные напитки. Чтобы избежать такой побочки, лучше перейти на другие напитки.

Диарею может вызывать избыток насыщенных жиров и трансжиров в рационе. Эту вредную еду организму трудно расщеплять и поэтому она проходит пищеварительный тракт в неизменном виде. Так что лучше есть поменьше фастфуда.

Среди других причин, которые могут приводить к жидкому стулу, врач назвал:

Заменители сахара. Они медленно расщепляются и притягивают воду в кишечнике. Лучше заменять их на натуральные заменители сахара или вообще не использовать;

Стресс. При сильном волнении гормоны стресса попадают в кишечник и мешают течению обычных здоровых процессов;

Антибиотики. Эти препараты нарушают здоровый микробиом кишечника, убивают и хорошие, и плохие бактерии. Поэтому в этот период важно принимать пробиотики, а также есть кисломолочные продукты.