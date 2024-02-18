Стало известно, какие напитки вредны для сердца

Употребление напитков с добавлением сахара повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и инфарктов, даже если у людей хорошее здоровье и физическая форма.

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Ученые проанализировали данные более 100 тысяч людей, собранные за более чем 30 лет. Выяснилось, что пациенты, которые употребляли газировки и фруктовые коктейли чаще двух раз в неделю, имели повышенный сердечно-сосудистый риск.

При этом употребление напитков с искусственными сахарозаменителями не влияло на сердечно-сосудистый риск пациентов.