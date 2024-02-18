Стало известно, какие напитки вредны для сердца
Употребление напитков с добавлением сахара повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и инфарктов, даже если у людей хорошее здоровье и физическая форма.
Ученые проанализировали данные более 100 тысяч людей, собранные за более чем 30 лет. Выяснилось, что пациенты, которые употребляли газировки и фруктовые коктейли чаще двух раз в неделю, имели повышенный сердечно-сосудистый риск.
При этом употребление напитков с искусственными сахарозаменителями не влияло на сердечно-сосудистый риск пациентов.
Физическая активность, как пояснили ученые, полезна, но не защищает от рисков, связанных с употреблением слишком большого количества сахара, говорится на портале Healthday.