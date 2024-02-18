Диетолог дала советы по питанию пожилым людям

Жителям Волгоградской области вне зависимости от возраста рекомендуют соблюдать правила питания, чтобы уберечься от различных заболеваний. Пожилым людям нужно особенно внимательно следить за состоянием своего здоровья.

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Главный внештатный специалист-диетолог облздрава Надежда Студенкова советует питаться дробно, включая в свой рацион больше овощей и фруктов. Чтобы приучить желудок работать в определенное время, лучше всего садиться за стол примерно в одно и то же время каждый день. Пищеварительные ферменты, выделяемые «строго по часам», обеспечат полноценное переваривание пищи.

Надежда Студенкова отметила, что рекомендации по питанию для пожилых людей составляются геронтологами – специалистами, которые изучают физические и психологические аспекты старения.

Несмотря на то, что с годами у человека замедляется метаболизм, а физическая активность снижается, соблюдение простых правил питания поможет еще долго оставаться активными и жизнерадостными. Диетолог не советует снижать процент жира в теле, поскольку в пожилом возрасте эти вещества поддерживают гормональный фон.

После 60 лет жителям Волгоградской области стоит выбирать легкоусвояемые продукты растительного белка. Лучше всего подходят нежирная рыба и молоко. Из яиц нужно съедать только белки не более 2-3 штук в неделю.