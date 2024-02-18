Врач рассказала, как не набрать вес в холодное время года

Считается, что зимой человек набирает 5-10% от общего веса, так как в это время года из-за холодов его организм перестраивается и начинает экономить силы. Пища становится более калорийной, физическая нагрузка снижается, аппетит повышается. Как привести свое тело в порядок, рассказала врач «ИНВИТРО-Приволжье» Татьяна Тарадеева.

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Терапевт говорит, что небольшая прибавка в весе в зимний период – абсолютно нормальная реакция организма на понижение температуры окружающей среды. Но если килограммов прибавилось слишком много (более 10% от общей массы тела), стоит обратиться к врачу.

Также специалист отмечает, что метаболизм или обмен веществ в холода снижается. Но у всех он разный. Зависит скорость обмена веществ от генетики, качества еды, режима дня, стресса и многих других факторов. Важно зимой питаться полезными жирами, белком, не налегать на простые углеводы. А вот снижать калорийность ни в коем случае нельзя – наоборот, ее даже можно немного повысить. В холода организм тратит больше энергии на жизнеобеспечение.

А чтобы не набрать лишний вес, стоит заняться спортом: походить в зал, бассейн, почаще выбираться на каток – все это разгонит «засыпающий» метаболизм.