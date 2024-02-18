Минздрав предлагает внедрить в производство обогащенные йодом продукты

В этом году в России могут внедрить в производство обогащенные йодом продукты. Инициатором соответствующего законопроекта стал Минздрав.

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«Вечерняя Москва» узнала, зачем это нужно и как такая мера может повлиять на стоимость товаров.

С чем его едят

Минздрав внес на рассмотрение закон о внедрении в производство обогащенных йодом продуктов. Если его предложения будут приняты, то нововведение вступит в силу уже с 1 сентября этого года. Важно отметить, что это не первая попытка ведомства внедрить в производство обогащенные йодом продукты. Однако законопроект постоянно встречает сопротивление со стороны разных ведомств.

В Минэкономразвития указывали, что обязательное йодирование продуктов приведет к повышению цен на них и даже может вызвать дефицит соли класса «экстра».

— Конечно, в России есть йододефицитные регионы, где люди в принципе редко употребляют продукты, которые богаты этим элементом, — в первую очередь это морепродукты. Они не везде доступны по приемлемой цене. Поэтому Минздрав хочет йодировать то, что приобретает каждый: молоко, хлеб, соль. Тогда, по мнению ведомства, можно будет говорить об общем укреплении здоровья россиян — сократить риск возникновения опасных заболеваний. Тем более такая практика уже была в других странах, — рассказал врач-биолог Александра Иванова.

Цена вопроса

Другой вопрос в том, что после обязательного йодирования продукты могут вырасти в стоимости на 7–10 процентов.

— Подорожание точно произойдет. А когда йодируют соль, то она дорожает чаще всего значительнее остальных продуктов. Учитывая, что у нас уже были прецеденты с ней, где-то может возникнуть локальный дефицит. Не уверен, что с экономической точки зрения на данный момент это рациональная мера, — добавил эксперт.

Важный шаг

С точки зрения здоровья такая мера действительно пошла бы на пользу. Все дело в том, что йод не может самостоятельно вырабатываться в организме человека. А этот элемент очень важен для нашего здоровья.

— Йодирование, если проводить его в соответствии со всеми необходимыми стандартами, однозначно изменило бы к лучшему ситуацию с иммунодефицитными заболеваниями в стране, это было бы большим шагом, — добавила Александра Иванова.

Однозначного мнения по этой ситуации пока нет, но если законопроект примут, то за здоровье точно придется платить. Сейчас можно получать йод не только с помощью морепродуктов. Этим элементом богата, например, клюква. Эта ягода содержит огромное количество антиоксидантов, ценных витаминов, элементов и веществ. Йод также содержится в картофеле, хурме, твороге.

ФАКТ

Больше всего йода содержится в треске и морской капусте, поэтому врачи настоятельно рекомендуют употреблять ее на постоянной основе.

А КАК У ДРУГИХ?

Россия следует за странами Евразийского экономического союза, в которых уже приняты законы об обязательном йодировании продуктов. Российский Минздрав ссылается на Киргизию, Казахстан, а также Белоруссию, где «при производстве пищевой продукции (за исключением сыров и сырных продуктов, продуктов переработки океанических рыб и морепродуктов) должна использоваться только йодированная соль». При этом как-то умалчивают, что в этих государствах и на большей части территории России геохимическая ситуация по йоду совсем разная. В бывшем СССР большие территории эндемического йодного дефицита приходились как раз на союзные республики. В том числе — вышеназванные. С момента его распада Россия новых йододефицитных районов не приобрела. Также йодируют продукты во многих странах Евросоюза и, например, в Бразилии.

В этих государствах показатели йододефицита были совершенно разные, однако стоимость продуктов однозначно выросла, поэтому жители нередко сталкиваются с дефицитом той же соли.

Возможно, в стране необходимо провести эксперимент, прежде чем переходить к такой мере, и внимательно проконсультироваться со всеми врачами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктория Безнебеева, диетолог: