Ученые выяснили, как личные качества человека влияют на его здоровье

Характерологический портрет человека влияет на его здоровье. Об этом в своем Telegram-канале рассказала врач-эндокринолог Клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

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"Например, люди, склонные к нарциссизму и макиавеллизму (другими словами - самовлюбленные и манипуляторы) часто испытывают проблемы со сном. Они не только хуже засыпают, но и менее глубоко спят", - отметила доктор Павлова.

Но доказано, что регулярный недосып и прерывистой сон очень плохо сказываются на нашем организме - развиваются сердечно-сосудистые заболевания, нарушается метаболизм, может развиться ожирение и сахарный диабет.

Ученые из Австрии выяснили, что такие проблемы есть и у личностей с психопатическими чертами (с низкой эмпатией). Чтобы наладить сон в подобных ситуациях, рекомендуется обратиться к сомнологу или психологу, советует эндокринолог.

Рискуют здоровьем и люди, склонные к одиночеству.

"Одинокие люди хуже питаются. И речь не только об отсутствии родных и друзей. Вынужденная социальная изоляция (как это было во время карантина при пандемии) оказывает тот же эффект", - отмечает Зухра Павлова.

Взаимосвязь между эмоциональным благополучием и пищевыми привычками обнаружили с помощью метаанализа. Ученые пишут, что одинокие люди едят меньше фруктов, овощей, но при этом больше продуктов с высокой энергетической плотностью и низким содержанием питательных веществ (типа фастфуда и сладкой выпечки). Одна из причин - "заедание" стресса, попытка улучшить свое эмоциональное состояние с помощью еды.

Быстрые углеводы (кусок торта к чаю), действительно, на короткий срок поднимают настроение, но потом человек вновь погружается в уныние, и это требует очередной порции сладкого допинга.

"Такой рацион может иметь серьезные последствия для здоровья в перспективе, включая раннюю смертность, сердечно-сосудистые заболевания, деменцию и депрессию", - предупреждает доктор Павлова.

Выход есть - осознать, что происходит, взять на себя ответственность за свое здоровье, социализироваться или хотя бы завести котика. Домашние питомцы тоже отличное средство избавиться от чувства одиночества.

"А если нет возможности встречаться с людьми, например, из-за карантина, то под рукой всегда есть мессенджеры и видеозвонки", - напомнила Зухра Павлова.

Ранее врач-терапевт, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, академик РАН Оксана Драпкина рассказала о "синдроме бутерброда", которым часто страдают одинокие и пожилые люди.

"Синдром "чая с бутербродом" обозначает особую форму недоедания, с которой часто сталкиваются пожилые люди, которые не могут или не имеют желания полноценно готовить себе еду. В итоге рацион начинает состоять из продуктов, не требующих приготовления - бутербродов, крекеров, чая, что ведет к дефициту белка, витаминов и минералов", - пояснила профессор Драпкина.

Такое пищевое поведение со временем плохо отражается на самочувствии и здоровье: человек начинает терять в весе, чувствовать постоянную слабость - вплоть до обмороков.