Мурашко посоветовал россиянам носить маски и чаще мыть руки

Однако это не значит, что невозможно заболеть. Михаил Мурашко посоветовал россиянам чаще мыть руки и носить маски в общественных местах. Если появляются симптомы заражения, то необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

Тем временем растет заболеваемость корью и коклюшем. В Роспотребнадзоре объясняют вспышки цикличным подъемом, который происходит раз в несколько лет из-за отсутствия иммунитета к этим инфекциям у некоторых людей, сообщает «РОСБАЛТ». Эксперт пояснил изданию, что всему виной – антипрививочный настрой. Люди, уверенные в заговоре фармкомпаний, не учитывают случаев, когда такая позиция привела к летальному исходу.