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Фитнес-тренер посоветовала эффективное упражнение для мышц живота

Фитнес-тренер Алена Аверьянова посоветовала эффективное упражнение для мышц живота. Ее слова приводит журнал «Вокруг света».

Фитнес-тренер посоветовала эффективное упражнение для мышц живота
© Lenta.ru

Специалист рекомендовала выполнять подъем ног, сидя на полу.

«Это упражнение направлено на проработку прямой мышцы живота, косых мышцы живота, а также мышц-сгибателей бедра», — объяснила она.

Исходное положение: сядьте на пол, ладонями упритесь в пол, корпус отклоните на 30 назад градусов, ноги немного согните в коленях и приподнимите. Затем на выдохе поднимите ноги выше и смещайте их одновременно вниз и вбок, не касаясь пола. После этого возвращайтесь в центр. Для удобства можно поставить две бутылки на равном расстоянии и заводить ноги за них.

Ранее Аверьянова посоветовала делать болгарские выпады, чтобы проработать мышцы ног и ягодиц. Она отметила, что это упражнение также улучшает общую координацию тела.

ЗОЖ