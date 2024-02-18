Фитнес-тренер посоветовала эффективное упражнение для мышц живота

Исходное положение: сядьте на пол, ладонями упритесь в пол, корпус отклоните на 30 назад градусов, ноги немного согните в коленях и приподнимите. Затем на выдохе поднимите ноги выше и смещайте их одновременно вниз и вбок, не касаясь пола. После этого возвращайтесь в центр. Для удобства можно поставить две бутылки на равном расстоянии и заводить ноги за них.