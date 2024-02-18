Диетолог порекомендовала взбадриваться имбирем вместо кофе

«Можно и вовсе обойтись без такого вещества как кофеин и взбодриться при помощи гингерола. Он разогревает организм и славится своими антибактериальными свойствами. Очень много его в имбире, так что заваривайте настои из корня этого чудо-растения или добавляйте в тот же зелёный чай», — посоветовала врач.