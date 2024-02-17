От каких заболеваний может спасти здоровое питание, рассказала диетолог
Продукты питания могут как нанести вред организму человека, так и укрепить его здоровье. О последних рассказала диетолог Анастасия Ефимова.
По словам специалиста, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний имеет смысл добавить в рацион фрукты, овощи, цельнозерновые, нежирные молочные продукты, птицу, рыбу, орехи и бобовые, растительные масла.
Причиной развития проблем с памятью и болезни Альцгеймера может являться нехватка витамина В12, отмечает врач. Восполнить его запасы можно за счет употребления мяса, рыбы и молочных продуктов.
Болезнь Альцгеймера может прогрессировать на фоне злоупотребления белым хлебом, фастфудом, красным мясом, сладкими напитками и трансжирами, сообщает aif.ru.