Некоторых мужчин призвали отказаться от бритья
Мужчинам с себорейным дерматитом, розацеа и другими кожными заболеваниями следует бриться с осторожностью или вовсе перестать это делать. Отказаться от бритья кандидат медицинских наук, дерматовенеролог Клиники инфекционных заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Быстрицкая призвала некоторых россиян в комментарии для aif.ru.
Врач объяснила, что при себорейном дерматите бритье может вызвать боль и отеки. Также микротравмы из-за этой процедуры могут увеличить шелушение, спровоцированное кожным заболеванием.
При обострениях рекомендуется уменьшить частоту бритья, пройти курс лечения, и, возможно, задуматься о других методах удаления волос.
Также кожа становится чувствительной и воспаленной у пациентов с розацеа, продолжила Быстрицкая, поэтому бритье может приносить им боль, но что еще хуже — способствовать распространению инфекции.
Дерматовенеролог обратила внимание, что эта процедура категорически противопоказана при акне. По ее словам, из-за того, что лезвие травмирует прыщи, гной из них распространяется по коже.
В заключение Быстрицкая рекомендовала мужчинам сначала вылечить кожу и только после этого регулярно бриться. Помимо этого, она предложила использовать после процедуры успокаивающие средства с натуральными добавками — календулой, ромашкой, алоэ.
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