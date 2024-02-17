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В Роспотребнадзоре рассказали, в чем польза капусты

В капусте содержатся витамин С, калий, кальций, магний, железо и многие другие питательные вещества.

В Роспотребнадзоре рассказали, в чем польза капусты
© Sovainfo.ru

К примеру, витамин С повышает иммунитет и снижает риск различных заболеваний, а кальций и магний важны для крепких костей и здоровья сердца.

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Также в капусте есть клетчатка, она помогает хорошей работе пищеварительной системы и снижает уровень холестерина в крови. Специалисты советуют выбирать такой плод, у которого листья не имеют видимых повреждений.

По весу этот овощ должен быть тяжелым, это значит, что он сочный и свежий. А при надавливании на кочерыжку она должна скрипеть.

ЗОЖ
Роспотребнадзор