В Роспотребнадзоре рассказали, в чем польза капусты

В капусте содержатся витамин С, калий, кальций, магний, железо и многие другие питательные вещества.

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К примеру, витамин С повышает иммунитет и снижает риск различных заболеваний, а кальций и магний важны для крепких костей и здоровья сердца.

Также в капусте есть клетчатка, она помогает хорошей работе пищеварительной системы и снижает уровень холестерина в крови. Специалисты советуют выбирать такой плод, у которого листья не имеют видимых повреждений.