Врач объяснила неэффективность марафонов похудения

После популярных марафонов похудения, длящихся в среднем месяц, вес может быстро стать таким, каким он был до диеты, или даже стать больше, предупредила гинеколог-эндокринолог Хадишат Бопхоева. Неэффективность марафонов врач объяснила в комментарии для «Ленты.ру».

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По словам врача, в марафонах никто не учитывает состояние здоровья каждого отдельного участника и его личные особенности. Однако на самом деле некоторые люди не могут похудеть не из-за неправильно питания и отсутствия физических нагрузок, а из-за хронических заболеваний, воспалительных процессов или климактерического возраста, во время которого наступает дефицит половых гормонов, провоцирующий избыточный набор веса, продолжила гинеколог.

"Потерянные в процессе марафона килограммы уже через неделю возвращаются с «добавкой», стоит только человеку вернуться к привычному образу жизни. Ведь изначальная причина полноты не устранена"

Хадишат Бопхоева гинеколог-эндокринолог

Бопхоева объяснила, что правильную систему похудения необходимо разрабатывать индивидуально для каждого человека с учетом того, сколько у человека процентов жира. Таким образом специалисты смогут подобрать методику сжигания именно жира, а не мышц.

Кроме того, чтобы вес уходил пусть и медленно, но стабильно, и не возвращался, необходимо в первую очередь выяснить причину его набора. Затем следует получить от специалиста список действий, которые необходимо предпринять для ее устранения, добавила врач.

"Эффективному похудению способствуют грамотно запущенный метаболизм, при котором расщепление жиров происходит постепенно. Если требуется, нужно восстановить гормональный фон и наладить работу ЖКТ, а также режим сна и бодрствования".

Хадишат Бопхоева гинеколог-эндокринолог

«И еще важно работать с организмом через позитив, осознанность и, конечно, удовольствие. А марафоны — это всегда стресс и ограничения», — подытожила врач.