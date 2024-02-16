Гинеколог объяснила, может ли врач определить девственность пациентки

«Гинеколог на осмотре может определить по строению девственной плевы, повреждена ли она во время секса, травмы или спорта, либо ее нет с рождения. Последнее состояние называют атрезией, оно может указывать на наличие врожденных аномалий внутренних половых органов. Многие из них можно скорректировать, что в дальнейшем положительно скажется на репродуктивном здоровье пациентки. Также гинеколог может оценить, не мешает ли девственная плева выходу крови во время менструации у девочки-подростка, что позволит избежать экстренной госпитализации и оперативного лечения», — объяснила гинеколог.