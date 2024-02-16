Акушер-гинеколог назвал «идеальный» возраст для рождения первенца
Лучше всего беременность проходит с 22 до 27 лет. Это обусловлено тем, что женщина не успевает «нахватать» хронических заболеваний, рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
«Акушеры-гинекологи считают, что самый идеальный возраст для первых родов в промежутке, условно, с 20 до 30, потому что с 20 до 30 — это тот период, когда женщина ещё не успела нахватать хронических заболеваний, которые не имеют привычку во время беременности проходить, а имеют привычку обостряться. Если будут хотя бы с 22 до 27 первые роды — это будет много лучше, чем средний возраст первородящей — 29 лет. У меня нет сведений по всей Российской Федерации. Основываясь на своём опыте, средний возраст я бы опустил хотя бы где-то до 25-26».
По наблюдениям Цурцумии, из-за нервозности в стране молодые пары откладывают рождение первенца.
«Та нервная ситуация, которая имеет место быть на сегодняшний день в нашей стране, к сожалению, не побуждает рожать молодые пары, впрочем, как и немолодые. За последний год я наблюдаю больше повторнородящих, чем первородящих. Вся эта нервность, к сожалению, не побуждает к желанию беременеть».
Ранее завкафедрой акушерства и гинекологии Сеченовского университета Анатолий Ищенко заявил в интервью «Известиям», что сейчас средний возраст женщины при рождении ребёнка составляет 29 лет. Он добавил, что в прошлом веке девушка в 19 лет считалась старородящей.