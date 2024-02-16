Акушер-гинеколог назвал «идеальный» возраст для рождения первенца

«Акушеры-гинекологи считают, что самый идеальный возраст для первых родов в промежутке, условно, с 20 до 30, потому что с 20 до 30 — это тот период, когда женщина ещё не успела нахватать хронических заболеваний, которые не имеют привычку во время беременности проходить, а имеют привычку обостряться. Если будут хотя бы с 22 до 27 первые роды — это будет много лучше, чем средний возраст первородящей — 29 лет. У меня нет сведений по всей Российской Федерации. Основываясь на своём опыте, средний возраст я бы опустил хотя бы где-то до 25-26».