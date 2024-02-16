Как приучить себя завтракать, если не хочется есть? Советы врача

Терапевт Мунаварова: завтрак помогает сберечь фигуру. Всё именно так: надо поесть, чтобы не растолстеть. Дело в том, что без полноценного приёма пищи утром растёт вероятность калорийных перекусов позднее. А ещё у людей, пропускающих завтрак, выше риск развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем. Подробнее об этом рассказала врач-терапевт Пушкинской больницы им. профессора Розанова Сайёра Мунаварова.

Зачем надо завтракать

Завтрак — важный приём пищи. Дело в том, что с утра желудок работает в полную силу, и пища, поступившая с 7 до 9 часов, переваривается максимально тщательно.

Поэтому полноценный приём пищи, богатый углеводами и клетчаткой, поможет избежать ненужного жора до обеда, а значит, и всех связанных с этим проблем в виде ожирения, диабета и так далее.

Но если есть совсем не хочется, насиловать себя не надо, заявила врач «Аргументам и фактам». Она посоветовала взять с собой еду на работу и позавтракать уже в офисе.

Как приучить себя завтракать

Мунаварова советует:

Не торопиться менять свои привычки. Можно попробовать для начала завтракать только по выходным, когда вы просыпаетесь позже и никуда не торопитесь;

Постепенно увеличивать размер завтрака. Начните, например, с фруктов или йогурта. Потом добавляйте другие продукты;

установите регулярное время для завтрака, чтобы организм ждал этого приёма пищи;

В течение дня ешьте понемногу, равномерно распределяя количество съеденного.