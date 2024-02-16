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Гинеколог назвала главные признаки беременности

Одними из главных признаков беременности являются задержка на три-четыре дня при регулярном цикле, тянущая боль внизу живота, тошнота, сонливость, а также учащенное мочеиспускание, рассказала NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, гинеколог Елена Близнюк. По ее словам, при беременности также наблюдается субфебрильная температура (до 37,2 градуса по Цельсию).

Гинеколог назвала главные признаки беременности
© РИА Новости

Задержка на три-четыре дня при регулярном цикле — повод задуматься о беременности, особенно в сочетании с утомляемостью и сонливостью. Субфебрильная температура до 37,2 на ранних стадиях. Позже появляются тянущие боли внизу живота. Кажется, что вот-вот начнется менструация, которая все никак не начинается. Появляется тошнота, характерная для раннего токсикоза, — добавила Близнюк.

Ранее акушер-гинеколог Алексей Черников назвал во многом верным расхожее мнение о том, что беременность и роды помогают женщине избавиться от ряда проблем со здоровьем. По словам специалиста, вырабатываемый во время беременности гормон прогестерон помогает в профилактике многих заболеваний.

По его словам, прогестерон снижает тонус гладкомышечных клеток сосудов и матки, улучшает микроциркуляцию крови в сосудах, оказывает противовоспалительное действие, а также препятствует активному разрастанию тканей в слизистой матки, яичниках, молочных железах и в эпителии половых путей.

ЗОЖ
Алексей Черников