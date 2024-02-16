Гинеколог назвала главные признаки беременности

Задержка на три-четыре дня при регулярном цикле — повод задуматься о беременности, особенно в сочетании с утомляемостью и сонливостью. Субфебрильная температура до 37,2 на ранних стадиях. Позже появляются тянущие боли внизу живота. Кажется, что вот-вот начнется менструация, которая все никак не начинается. Появляется тошнота, характерная для раннего токсикоза, — добавила Близнюк.