Врач-стоматолог оценил перспективы использования вакцины против кариеса

Воспалительные заболевания десен, кариес зубов - одно из самых распространенных заболеваний современного человека, в питании которого слишком много углеводов. Справиться с болезнью века призвана "противокариесная" вакцина - в этом направлении работают ученые разных стран, в том числе и в Беларуси. Врач стоматолог-хирург-имплантолог клиники Ниармедик Сейдали Османов рассказал "Российской газете" о перспективах вакцинации против кариеса и напомнил, какие правила нужно соблюдать, чтобы уменьшить риск разрушения зубов.

Заболеваемость пародонтом (воспаление десен) у россиян приближается к 90%, а если говорить о кариесе - в среднем каждый человек в нашей стране имеет шесть пораженных им зубов, - такие данные приводил главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава России Олег Янушевич.

Поэтому появление вакцины, направленной на профилактику кариеса, о разработке которой сообщили белорусские ученые, очень актуально. Поставлена цель создать препарат, который бы защищал от бактерий Streptococcus mutans и еще одной разновидности - Streptococcus sobrinus. Именно эти патогены, размножаясь в зубном налете, образующемся из остатков пищи, и приводят к кариесу.

"Появление такой вакцины может стать прорывом в лечении и профилактике заболеваний полости рта", - рассказал "Российской газете" доктор Османов.

"Для стоматологов внедрение вакцины против кариеса в практику может принести ряд преимуществ. Вакцинация может значительно уменьшить число пациентов, страдающих от кариеса, что приведет к сокращению количества пломбировок и других стоматологических процедур. Это также позволит снизить финансовые затраты пациентов на лечение зубов и повысить качество их жизни", - отметил специалист.

И все-таки, по его мнению, вакцина не станет панацеей, потому что один из факторов развития кариеса - недостаточная гигиена полости рта.

"Вакцинация не заменит регулярное посещение стоматолога и соблюдение правил гигиены полости рта. Это лишь одно из дополнительных средств в борьбе с кариесом", - подчеркнул стоматолог.

Главные правила, соблюдение которых поможет сохранить здоровье десен и зубов: