Россиянам подсказали способ есть сало с пользой для здоровья

Поскольку сало калорийное и жирное, лучше всего есть его в первой половине дня, считает врач-диетолог Татьяна Жаровская. Способ употреблять этот продукт с пользой для здоровья она подсказала россиянам в интервью радио Sputnik.

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Жаровская считает, что не нужно опасаться включать сало в рацион. Несмотря на то, что это тяжелый продукт для переварания, он обладает полезными для организма свойствами, уверяет диетолог. Она посоветовала есть сало на завтрак.

«Дело в том, что сало хорошо сокращает желчный пузырь и улучшает желчеотведение, а это помогает нормализовать пищеварение на весь день», — отметила специалистка.

Также Жаровская рекомендовала подавать сало вместе с хреном и горчицей. По ее словам, эти продукты стимулируют выделения секрета и помогают организму лучше усваивать сало. Вместе с этим она предупредила, что из-за высокой жирности сало не стоит употреблять в пищу людям с обострениями хронического холецистита, хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, панкреатитом и желчнокаменной болезнью.